Regresan a clases 400 mil estudiantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que alrededor de 400 mil estudiantes y personal académico de todos los niveles: iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que se rigen por el plan de estudios semestral, comenzaron el semestre 2026-2, el cual concluirá el próximo 29 de mayo.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que la distribución estudiantil estimada por nivel educativo es: mil 900, iniciación universitaria; 104 mil, bachillerato; 234 mil, licenciatura; 4 mil, especialidad; 13 mil 300, especialidades médicas; 6 mil 900, maestría; y 4 mil 200, doctorado.

Agregó que de primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en las 35 opciones educativas, serán 4 mil 941 alumnas y alumnas: mil 133 mujeres y 880 hombres ingresarán en modalidad abierta; en tanto que mil 828 mujeres y mil 100 varones, en modalidad a distancia.