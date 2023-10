Regresan de Israel 140 mexicanos

Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, informó que son 140 las personas mexicanas que regresan a nuestro país en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ante el conflicto israelí-palestino.

“Y son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo. Estamos, en breve, vamos a poder llevar a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas”, puntualizó el embajador tras la llegada a Tel Aviv del Boeing 737-800.

“Vamos a continuar brindando toda la protección y apoyo que requiera la comunidad mexicana para regresar a nuestro país”, agregó a través de un video compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mil personas mexicanas estaban inscritas para salir de Israel, ante el conflicto con Hamás.

Cantan mexicanos “Cielito lindo”

Los mexicanos no pierden la esperanza de regresar a casa sanos y salvos. Unidos en un solo tono, en el aeropuerto Tel Aviv, en Israel, los connacionales corearon la tradicional canción mexicana “Cielito lindo”, mientras esperaban ser repatriados por un avión de las Fuerzas Armadas de México.

Con alegría entonaron la pieza compuesta por el músico Quirino Mendoza y Cortés, que es clave para unir a los mexicanos en momentos difíciles o de celebración, y se ha coreado en eventos deportivos, principalmente de futbol, como símbolo de unión.

El avión que traerá de vuelta a las familias mexicanas salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para aterrizar en la zona de conflicto donde estalló la guerra entre Israel y el grupo paramilitar Hamás.

En el video se puede escuchar a un grupo de mexicanos corear una estrofa de la referida canción: “(…) porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones… Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mi me toca. ¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores !, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones”.