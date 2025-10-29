Regreso de sesiones presenciales enoja a morenistas

La obligación de acudir a la Cámara de Diputados para estar presente en las sesiones de este martes y miércoles, enfureció a los diputados de Morena, quienes exigieron a su coordinador Ricardo Monreal hacer valer su mayoría y regresar a las semipresenciales para poder sesionar a distancia.

Lo anterior ocurrió la mañana de ayer martes durante la reunión previa del grupo parlamentario guinda en la Cámara baja, cuando Monreal Ávila informó a los congresistas de Morena, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial prácticamente en lo que resta del año.

“Nooo”, respondió la mayoría de congresistas que acudieron a la previa, realizada en el salón Aurora del recinto legislativo.

Monreal informó que ahora se privilegiará la modalidad presencial y habrá descuento a quienes no asistan. “Con esos recursos que creará un fondo”, aunque aún no se detalla para qué se usaría dicho ahorro.

“Mucho trabajo”

Varios diputados y diputadas pidieron volver a las sesiones semipresenciales, argumentando que tienen “mucho trabajo” en sus distritos, y que les es más fácil la modalidad a distancia.

En respuesta, Monreal recordó que las exigencias para regresar a la presencialidad surgieron cuando legisladores de Morena comenzaron a faltar en demasía, y provocar escándalos por sesionar desde lugares como bares, aeropuertos, playas o jugando pádel.

Al final del encuentro, Monreal exigió a sus compañeros de bancada “asumir su responsabilidad”, y advirtió que habrá sanciones para quien falte a las sesiones, así sean de manera presencial o semipresencial: “Se les va descontar el día”.