Regulación de tauromaquia finaliza maltrato animal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, aseguró que le hubiera gustado la abolición total de las corridas de toros; sin embargo, dijo, este es un día para festejar porque es el inicio del fin del maltrato animal en la ciudad.

En entrevista, indicó que el Partido Verde está infinitamente agradecido con esta regulación planteada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, porque termina con la sangre en la tauromaquia y preserva los empleos.

“Yo siempre he dicho que la vida no es negra ni blanca, hay matices de grises. Si tú nos preguntas qué nos hubiera gustado, pues la erradicación total, pero esto, la valentía que tuvo la jefa de Gobierno de escuchar a los ciudadanos, de velar por los seres vivos no humanos, eso no tiene nombre. Repito, este es un día para festejar, es el inicio del fin del maltrato aquí en la Ciudad de México y eso es gracias a nuestra presidenta y gracias a la jefa de Gobierno”, indicó.

Aseveró que harán todas las reservas necesarias para incluir en la iniciativa ciudadana todas las observaciones planteadas como Brugada Molina, entre las que se incluye que la corrida por toro solo dure 10 minuto.

“Evidentemente fue una decisión en apoyo a los ciudadanos y a los seres vivos no humanos. Hay presiones siempre en todos los temas. Yo no tuve ninguna presión por parte de mis compañeros que tienen afición en la tauromaquia”, externó Sesma.