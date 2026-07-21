Regularizan producción de nueva mica para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que estabilizó la producción del nuevo modelo de la credencial para votar e inició la reducción gradual de los tiempos de entrega, una vez concluida la etapa inicial de transición al nuevo contrato de producción.

A través de un comunicado, explicó que al concluir las primeras siete semanas de operación del nuevo contrato, el instituto ha solicitado para producción 2 millones 415 mil 191 credenciales, de las cuales 2 millones 009 mil 877 ya fueron distribuidas a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) en todo el país.

Detalló que como resultado de estos avances, la producción ya atiende las credenciales correspondientes a los trámites realizados por la ciudadanía el día anterior, lo que permite iniciar la reducción gradual de los tiempos de entrega y avanzar hacia el plazo habitual comprometido de entre seis y nueve días naturales.

Precisó que la estabilización de la producción permitirá que, de manera progresiva, más ciudadanos reciban su credencial para votar en menor tiempo, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad que caracterizan al documento de identificación oficial más utilizado en México.

Por otro lado, apuntó que el nuevo contrato para la producción de la credencial para votar inició el 1 de junio de 2026 y al comienzo de esta nueva etapa existía un excedente de 423 mil 109 credenciales pendientes de producir, derivado de la alta demanda de trámites registrada en los Módulos de Atención Ciudadana y del agotamiento del volumen máximo previsto en el contrato anterior.

Agregó que conforme a las condiciones del contrato vigente, la producción inició de manera gradual para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los elementos de seguridad del nuevo modelo de credencial para votar.

En ese sentido, indicó que el primer día se produjeron 2 mil credenciales y el volumen se incrementó progresivamente hasta alcanzar, el 10 de junio, la capacidad contratada de 90 mil credenciales diarias.