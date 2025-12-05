“Reina del Pacífico” acusa omisión de Fiscalía

Un Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión que “Reina del Pacífico”, Sandra Ávila Beltrán, tramitó luego de que una jueza dejó sin efecto el amparo que interpuso para que la Fiscalía General de la República (FGR) le regresara diversos inmuebles que le fueron asegurados en la Ciudad de México y que reclama desde 2014.

En octubre pasado, María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, sobreseyó el juicio de garantías de la sinaloense al considerar que la FGR ya había ordenado la liberación de los inmuebles 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.

En su sentencia, la jueza Sánchez Cisneros afirmó que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Contra la Salud emitió en julio de este año un oficio al Centro Federal de Inteligencia Criminal en el que solicitó se realizara el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles reclamados.