Reinicia audiencia de Fernando Farías

Inició el miércoles la continuación de la audiencia inicial en la que se resolverá si el excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, es vinculado o no a proceso por el caso de “huachicol” fiscal vía marítima.

La diligencia reinició luego de que el sábado pasado la defensa del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó la duplicidad del plazo legal para recabar pruebas y responder a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su cliente.

La audiencia se desarrolla por videoconferencia y es encabezada por la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, quien al arranque de la misma, el pasado viernes, determinó que fuera cerrada a los medios de comunicación, luego de que la FGR argumentó razones de seguridad nacional.

Será una audiencia muy larga: Defensa

Entrevistado a su arribo al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Epigmenio Mendieta, cabeza del equipo de abogados del exmarino, anticipó que será una audiencia muy larga en la que buscarán desvirtuar al menos 100 datos de prueba presentados por la FGR y que ligan a Farías Laguna con una red de contrabando y distribución de combustible en las aduanas marítimas.

Sin embargo, el litigante aseguró que la defensa preparó los argumentos que consideran idóneos para justificar que Fernando Farías Laguna no es líder de ninguna organización criminal.

“El agente del Ministerio Público ha expuesto todos sus datos de prueba, aproximadamente son 100, nosotros hemos preparados los necesarios. Hemos preparado intervención de peritos, hemos preparado los testigos que consideramos útiles y hoy (miércoles) se tomará la decisión que es muy importante respecto a si el investigado Fernando Farías Laguna debe o no declarar en este momento, es una decisión que yo voy a tomar una vez que platique con él en el interior de la sala de audiencias”, indicó.

Por el momento, el abogado señaló que no existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Lagunas a las aduanas a las que nunca perteneció.