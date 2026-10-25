Reinicia la audiencia de César Jáuregui

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, reinició el sábado la audiencia inicial en la cual definirá si vincula o no a proceso al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, por el crimen de traición a la patria, relacionado con la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en la sierra de la entidad.

Esta diligencia se desarrolla en privado porque así lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes cuando se le formuló imputación al exfuncionario. Pero, al acabar la misma, el juzgador dará acceso a los medios de comunicación con la finalidad de escuchar su veredicto.

Antes de las 15:00 horas de ayer sábado, arribaron al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, los abogados de Jáuregui Moreno, convencidos de que no “hay pruebas contundentes” contra su cliente.

“No hay pruebas que sean contundentes para demostrar que nuestro defendido (César Jáuregui Moreno) tuviera alguna responsabilidad en torno a este caso”, aseguró José Ramón Flores, uno de sus defensores.

Al cuestionarle si ha podido ver y hablar con su cliente, el litigante contestó que lo ha hecho durante las intervenciones en la audiencia pasada en la que se le dictó prisión preventiva oficiosa, misma que cumple al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 “El Altiplano”.

Rechazó que dicho caso se esté contaminando de forma política, después de las declaraciones de la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, quien reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó a Jáuregui Moreno de ser corrupto y tener casinos.

“No, porque todas estas versiones que están surgiendo ahorita, son posteriores a la formulación de imputación, es decir ahorita se va a resolver con lo que hay ahí, entonces todo está surgiendo a la luz. Si llegara a suceder algo sería con posteridad”, indicó.

Agregó que confía en la justicia y en la no vinculación a proceso de su cliente.