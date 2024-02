Reitera AMLO: no intervendré en comicios

De gira por el estado de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no intervendrá en el proceso comicial y sostuvo que no habrá elección de Estado, “porque eso aplicaba cuando nos robaron la Presidencia en tres ocasiones, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó”.

Sin embargo, López Obrador fue mucho más explícito y acusó que muchos de los intelectuales que este domingo salieron a defender la democracia no dijeron nada cuando se consumaron los fraudes de 1988, 2006 y 2012.

Sobre la movilización realizada por la oposición el domingo, expresó que dio muestra de que vivimos en una auténtica democracia. “Queda de manifiesto que vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría ni hacer movilizaciones ni tampoco insultar al presidente. Me consta. Es distinto”, ya “no hay represión ni censura”, externó el ejecutivo federal.

Al ser cuestionado sobre la amenaza de eliminar la democracia, el ejecutivo federal respondió que es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos… “lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo”.

Posteriormente, compartió que le llamó mucho la atención que en la convocatoria a la manifestación se hablaba de “nuestra democracia”.

“Celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la (democracia) de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos. Nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre, donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, antidemocrática, se insulta al presidente y no se persigue a nadie”.

Bloque conservador no regresará al poder

Y aunque son millones, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el bloque conservador, sea de la facción que sea, no regresará al poder en las próximas elecciones.

“No veo yo que el bloque conservador en el país, en general, sea de la facción que sea, tenga la posibilidad de avanzar, no son pocos, son millones”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes 19 de febrero en Oriental, Puebla.

En las instalaciones de la Fábrica de Aeronáutica de la Sedena, el Presidente señaló que, quienes marcharon domingo en el Zócalo por la democracia son la vanguardia, pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15 o 18 millones de personas.

No obstante, López Obrador se dijo optimista pues está absolutamente seguro de que entregará la banda presidencial a una mujer.