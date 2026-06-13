Reitera CSP reconocimiento a maestros

En medio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su día 12 de paro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio nacional que “da todo” por los y las estudiantes.

Durante la entrega de la Beca Rita Cetina en Villa de Álvarez, Colima, Sheinbaum Pardo llamó a las infancias a utilizar menos los dispositivos móviles en los que pasan mucho tiempo en las redes sociales.

También les exhortó a realizar actividades en el exterior, como jugar y brincar. Destacó este apoyo con la Beca para útiles escolares y uniformes, y la construcción de más preparatorias y universidades.

Ante las y los estudiantes de educación primaria, docentes, y padres y madres de familia, la titular del Ejecutivo federal cuestionó cuántas horas al día ven las redes sociales e interactuó sobre los juegos populares que realizan como resorte, cuerda y canicas.

“Está bien ver el teléfono, pero no hay que estar todo el día en el teléfono, porque hay que jugar, hay que brincar, hay que salir”, expresó.

La mejor educación

Reiteró la mandataria federal que la escuela pública “es la mejor educación”: “¿si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? ¿han oído eso? Pues no es cierto, la escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes; por las niñas y por los niños”.

Claudia Sheinbaum pidió a las y los estudiantes echarle muchas ganas a la escuela y sentirse orgullosos de ser mexicanos

La imagen de México es la alegría

Y ante las diversas protestas de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) durante el primer día de la Copa Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que quien quiere que le vaya mal a México, no la va a pasar bien nunca.

“Hubo quien quiso mostrar otra imagen, pero la imagen de México es la alegría. La felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Muy, muy hermoso, la visión de celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer (jueves) y yo estoy muy contenta y yo creo que es una alegría que se contagie a la gente de todo el país”, dijo.

Ve en el Mundial una oportunidad histórica

Además reiteró, que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana representan una oportunidad histórica para fortalecer la imagen del país y atraer turismo internacional.

Sobre la CNTE, aseguró que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado en las demandas del magisterio. Respecto a las diferencias y falta de consenso entre el gobierno federal y representantes sindicales, la jefa del Ejecutivo recalcó que se consultará a maestros directamente para escucharlos.

Celebra récord en exportaciones

En otro tema, Sheinbaum celebró que las exportaciones en México registraron una cifra récord con 709 mil millones de dólares (mdd) en abril, además que la actividad industrial del país creció 2.1 por ciento, particularmente en el sector de la construcción, de acuerdo con datos del Inegi.

Así también, de cara en la revisión del T-MEC, la presidenta aseguró que su gobierno continuará las negociaciones con Estados Unidos para buscar una disminución de los aranceles que afectan a la industria automotriz mexicana.

Lo anterior luego de que empresas del sector advirtieran que enfrentan una desventaja frente a competidores de países como Japón y Corea del Sur.

Señaló que la próxima semana se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con autoridades estadounidenses para abordar el tema.