Reitera Sheinbaum que está abierto el diálogo con la CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanece abierto, luego de que el magisterio disidente iniciaron este lunes su paro nacional y anunciara nuevas movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre las protestas previstas por integrantes de la CNTE, quienes mantienen exigencias relacionadas con mejoras laborales y demandas al gobierno federal de cara al Mundial de Futbol 2026.

“Hay diálogo con Secretaría de Educación y con Secretaría de Gobernación. Está abierto el diálogo”, respondió Sheinbaum Pardo.

Al insistirle sobre las demandas del magisterio, la titular del Ejecutivo reiteró que las mesas de negociación continúan, pues hay diálogo abierto.

“Está abierto el diálogo”, subrayó.

Aclara citatorio a Maru Campos

Así también, la presidenta aclaró que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no implica que esté imputada en alguna investigación relacionada con los narcolaboratorios y la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad, sino que solo fue llamada a una entrevista como parte de las indagatorias en curso.

La mandataria federal explicó que la FGR mantiene abiertas dos investigaciones y detalló que, en el caso de Chihuahua, las pesquisas están vinculadas con un operativo en el que fallecieron agentes durante una visita a un laboratorio clandestino.

No hay imputados en investigación

Además, Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación relacionada con los 10 exfuncionarios sinaloenses mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe ninguna imputación formal contra las personas llamadas a comparecer, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La mandataria federal explicó que la FGR realiza entrevistas como parte de las investigaciones derivadas de la solicitud de detención urgente con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses.

Señala a Salinas Pliego por mantas

Por la mañana, durante la conferencia de prensa de la mandataria federal en Palacio Nacional, se le pidió la opinión a la presidenta sobre el colectivo “Mexicanos al grito de Paz”, quien se señala que lleva a cabo una campaña en contra del gobierno en turno porque se dedica a desplegar lonas con imágenes de funcionarios y los señala como “narcogobernadores”.

También se señaló que el colectivo no es una organización civil registrada ante la Secretaría de Gobernación, pero quienes difunden estas lonas son perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego.

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo envió un contundente mensaje:

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”, dijo.

La mandataria federal adelantó que le propuso a Luis María Alcalde, consejera jurídica federal, dar el premio “El mitómano de la semana”.