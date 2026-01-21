Reitera Trump ofensiva contra drogas por tierra

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que frenarán la droga por tierra.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario declaró que “hemos retirado casi 100 % de la droga que llega por el agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”.

En el mes, dijo que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

A inicios de la semana pasada, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres contra los cárteles mexicanos.

Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.

En otro tema, Donald Trump, dijo este martes que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el gobierno noruego no ejerza un “control tremendo” sobre el galardón.

“Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel”, aseguró.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en “la obligación de pensar únicamente en la paz” teniendo en cuenta que el país europeo “decidió” no concederle el Nobel.

Contempla incluir a Corina en transición política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría “involucrar” de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela.

El mandatario republicano hizo esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.