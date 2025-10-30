Reiteran en la ONU fin del bloqueo de EE. UU. a Cuba

México reiteró su solidaridad con Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la aprobación de la resolución que pide poner fin al bloqueo comercial que desde 1960 ha sido impuesto a la isla por Estados Unidos.

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, reiteró la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba.

No más sanciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que México manifiesta explícitamente que no debe haber sanciones, de ninguna índole, fuera de las que adopte el Consejo de Seguridad, en estricto apego al derecho internacional y al multilateralismo.

Destacó el titular de la SRE que con “una abrumadora mayoría” de 165 a favor, incluido México, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución.

Cubanos en México protestan en embajada de EE. UU.

En el marco de la votación, personas cubanas en México se manifestaron el martes afuera de la embajada estadounidense en la Ciudad de México (CDMX) contra el bloqueo, que calificaron “criminal, unilateral y genocida”.

Al grito de “¡Cuba sí, bloqueo no!”, también integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, entre otras organizaciones, urgieron a “tumbar el bloqueo”.