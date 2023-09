Reiteran invitación a Ebrard para unirse al Frente Amplio

La coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, reiteró su invitación a Marcelo Ebrard para que se una a la oposición.

Entrevistada por medios al término de su participación en el Primer Informe de Gobierno del gobernador de Durango, Esteban Villegas, la candidata presidencial detalló que “las puertas están abiertas”, aunque reconoció que no ha podido entablar un diálogo con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ya sabe que aquí están las puertas abiertas. No he tenido tiempo de estar en la ciudad, no me han dejado, yo espero que podamos dialogar pronto, ya he mandado unos puentes, hay un puente y estamos en ese puente tratando de tener un diálogo”, declaró.

Gálvez reconoció que en el Frente Amplio no le pueden ofrecer una candidatura, pues esa ya está ocupada por ella misma; sin embargo, hizo votos porque Ebrard Casaubon se integre para aportar sus ideas.

“Aquí en este frente ya hay una candidatura, no sabemos si MC o alguien le ha ofrecido lo que él quiere, porque él lo que quiere es una candidatura; entonces hay que ver, todos cabemos en el Frente porque en este frente justo lo que se trata es de construir, la suma de ideas, obviamente poniéndonos de acuerdo en cuáles son los temas más fundamentales”, declaró.

De cara a 2024, Xóchitl Gálvez dijo que para ganarle a Morena se requiere de todas y de todos, pues volvió a reconocer que con el apoyo partidista del PRI, PAN y PRD “no alcanza”.

“La pura agenda de ultraderecha no alcanza para ganar una candidatura presidencial, la verdad, tiene que haber la suma de muchos Méxicos, porque este México es plural. Yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar, y no a polarizar, porque, pues, lo mismo polariza de un lado que del otro. Entonces, yo creo que hay que sumar”, expresó.