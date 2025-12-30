Reiteran prohibición de comida chatarra en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP), que dirige Mario Delgado Carrillo, informó que se usarán todos los recursos de la ley para defender la salud de niñas, niños y adolescentes para seguir evitando la venta de productos azucarados, ultraprocesados y comida chatarra en los planteles del país.

En un comunicado, dijo que durante 2025 y en el marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional (SEN), se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que comercializaban productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.