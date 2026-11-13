Reiteran que alianza de la 4T continúa en comicios

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, adelantó que en breve lanzarán la convocatoria a las coordinaciones de los distritos locales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el marco del proceso electoral 2026-2027.

La exsecretaria de las mujeres detalló que la Comisión Nacional de Elecciones analiza más de 20 mil perfiles, los cuales aspiran a precandidaturas a cargos de elección popular.

“Estaremos haciendo poco a poco las encuestas. Estaremos dando a conocer los resultados. Algunas encuestas no solo son con los aspirantes de Morena, sino también con los integrantes del Partido Verde (Ecologista de México) y del Partido del Trabajo”, explicó.