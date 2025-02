Los senadores de Morena, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila, expresaron su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir el nepotismo electoral, pero también dijeron tener una larga trayectoria en la política.

En entrevistas por separado, Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; y Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, reconocieron la importancia de cerrar el paso a quienes pretendan heredar sus cargos a familiares.

El legislador guerrerense aclaró que él ni siquiera ha levantado la mano para competir por la gubernatura de su estado.

“Yo estoy a favor de la iniciativa y aparte yo no he dicho que quiero ser candidato a gobernador, de ninguna manera”, señaló.

- ¿Cuándo entraría en vigor esta reforma?, se le preguntó.

- Que entre ya, al otro día, yo no tengo ningún inconveniente.

Por su parte, el senador Saúl Monreal Ávila reconoció a la mandataria federal y subrayó que “el espíritu de esta reforma no está mal porque hay gobernadores, incluso que pusieron a su hijo, a su esposa”. Dijo que no se siente aludido en esta iniciativa, “pues yo ya traigo una trayectoria de 27 años”.

“Nosotros (los Monreal) somos una familia política en Zacatecas. Vamos a esperar cómo viene la reforma, pero de entrada le digo, en mi caso, no me siento aludido. Qué bueno que se evite eso, como ya se evitó en el servicio público, ahora en materia electoral viene, pero me considero no un político de ocasión, sino un político de profesión, y no se deben de crear estos malos liderazgos por ser familiar”.