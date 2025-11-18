Relatora de la ONU llama a detener estigmatización

La relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y la Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra manifestantes y periodistas el pasado sábado durante las protestas de la “Generación Z”.

En ese sentido, Romero urgió, a través de sus redes sociales, al gobierno mexicano a detener la estigmatización de la protesta pacífica y respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos.

Aunado a ello, llamó a las autoridades a investigar posibles infiltraciones, inclusive de posibles agentes provocadores, para causar caos y justificar la dispersión.

Además, exigió garantizar la independencia judicial para esclarecer los hechos, así como también la atención necesaria a las personas heridas, incluyendo los oficiales de policía.