Remarca Roberto Velasco la soberanía ante tensiones

Como parte de su participación en la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta, el canciller Roberto Velasco remarcó la soberanía ante tensiones geopolíticas.

Durante la sesión “Tensiones Geopolíticas”, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que estas trascienden “las arenas donde se generan los conflictos, perturban el comercio, incrementan los costos de vida y afectan a quienes menos recursos tienen”.

Frente a estas tensiones internacionales, el titular de la SRE dijo que la respuesta de México debe fundamentarse en la igualdad soberana. La independencia e integridad territorial de cada Estado merecen respeto, indicó.

Velasco externó que la respuesta de México parte de una tradición pacifista y de los principios de política exterior consagrados en la Constitución, como la no intervención, la solución no violenta de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo.

Agregó que estos principios orientan la política exterior y definen la labor en favor de la paz, la dignidad humana y el bienestar compartido de los pueblos.

Propone estratégicas globales

En su mensaje, Roberto Velasco propuso cinco prioridades estratégicas globales: fortalecer la diplomacia y el papel de las Naciones Unidas en la resolución pacífica de los conflictos; garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan; incrementar la cooperación para proteger los suministros de bienes esenciales a través de cadenas más resilientes, rutas diversificadas y una mayor capacidad productiva.