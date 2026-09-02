Remesas aumentan por sexto mes consecutivo: Banxico

Contra todo, las remesas que enviaron los mexicanos desde el exterior, en especial de Estados Unidos, siguieron mostrando fortaleza en julio al seguir creciendo por sexto mes consecutivo en lo que va de 2026.

Durante el séptimo mes, los flujos que llegaron a los hogares mexicanos, principalmente a los más necesitados, sumaron 5 mil 571 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 3 % respecto a los 5 mil 333 millones de dólares de igual mes de 2025 cuando tuvieron una caída anual de 4.7 %.

Significó un incremento de 0.5 % a tasa mensual si se compara con los 5 mil 472 millones de dólares de junio previo, revelan datos del Banco de México (Banxico).

El resultado se debió a que los connacionales aumentaron un poco más el número de envíos de dinero a sus lugares de origen al pasar de 12.9 millones de un mes antes a 13 millones de operaciones, según los registros del banco central mexicano.

La información publicada este martes por Banxico revela que los paisanos también mejoraron el monto promedio enviado a sus seres queridos de un mes a otro al subir de 422 a 426 dólares, pese a las medidas restrictivas ordenadas por el gobierno de Estados Unidos en contra de los envíos de migrantes.

Mientras que en efectivo y especie disminuyó de 447 a 415 dólares en promedio.

Así, en el acumulado de enero a julio los llamados “migradólares” ascendieron a 6 mil 349 millones de dólares, monto por arriba de los 35 mil 250 millones de dólares de mismo lapso de 2025 y que implicó una expansión anual de 3.1 %.