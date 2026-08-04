Remesas en México siguen en ascenso

En junio pasado, las remesas continuaron por arriba de los 5 mil millones de dólares, con lo cual mantuvieron un comportamiento positivo.

Banco de México (Banxico) informó que en el sexto mes del 2026 los envíos de dinero desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos, sumaron 5 mil 472 millones de dólares, lo que implicó una expansión anual de 4.2 % comparado con los 5 mil 201 millones de dólares de junio de 2025, cuando cayeron 16.2 % a tasa anual.

Respecto a mayo de este 2026, cuando ingresaron 5 mil 611 millones de dólares, reportaron una baja de 2.4 %, pues se da tras un mes con un importante monto como efecto estacional al celebrarse el Día de la Madre en nuestro país.

Primer semestre

Los llamados “migra dólares” acumularon un monto de 30 mil 759 millones de dólares en el primer semestre de 2026, cifra superior a los 29 mil 842 millones de dólares reportados en igual periodo del año pasado y que significó un aumento anual de 3.1 %.

Los envíos de dinero a los hogares mexicanos disminuyeron de 13.9 millones registrados por Banxico en mayo, a 12.9 millones de operaciones en junio.

Sin embargo, la remesa promedio aumentó de 404 a 422 dólares entre mayo y junio, de acuerdo con datos del Instituto Central.

También en efectivo y en especie se incrementó el promedio que llevaron consigo los paisanos de 341 a 397 dólares.

Banxico destacó que, en la primera mitad del presente año, el 99.2 % del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas con 30 mil 516 millones de dólares.