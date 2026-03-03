Remesas inician el año con el pie izquierdo

En el primer mes del año y con la entrada en vigor del nuevo impuesto del uno por ciento de los envíos en efectivo, money orders y cheque del gobierno de Estados Unidos, las remesas se colocaron debajo de los cinco mil millones de dólares (mdd), lo que no se veía desde abril de 2024.

Banco de México (Banxico) informó que durante el primer mes de 2026, los ingresos provenientes del exterior resultaron de cuatro mil 594 millones de dólares (mdd), lo que significó una caída anual de 1.4 %, cuando hace un año tuvieron un tímido crecimiento de 1.9 % con cuatro mil 660 mdd.

Sin embargo, en forma mensual presentaron una reducción de 13.4 %, es decir que extendieron el desplome que tuvieron en enero de 2025, cuando en ese entonces fue de 10.78 %.

Los paisanos que mandan dinero, principalmente desde EUA, a sus familiares en México ya no pudieron sostener el ritmo de sus envíos.

Según datos de Banxico, se registraron 11.4 millones de operaciones frente a los 13 millones de diciembre pasado y los 12 millones de igual mes de 2025.

También bajó el monto promedio por cada envío a 401 dólares cuando un mes antes fue de 406.