Remiten a 122 detenidos ante Juzgado Cívico

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que tras la marcha de este sábado convocada por la Generación Z, el Juzgado Cívico de la demarcación registró 122 detenciones por uso de armas o sustancias peligrosas.

Mientras que en el Ministerio Público (MP) hubo 16 detenciones, de los cuales un menor fue liberado este lunes, y los otros 15 ya fueron trasladados a un reclusorio.

Así como siete masculinos acusados de lesiones. Además de seis hombres y dos mujeres por tentativa de homicidio.

La edil destacó que únicamente hay dos carpetas de investigación.

La fiscal General de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que, tras la marcha de la Generación Z de este sábado, detuvieron a 18 adultos y un adolescente; tres de ellos acusados por tentativa de homicidio, cinco por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo; así como ocho por lesiones.