Renta del Castillo fue legal y bajo pago de derechos

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, afirmó que la renta del Castillo de Chapultepec por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no representa ninguna violación a la ley, pues fue un evento diplomático y se rentó por un millón 300 mil pesos bajo el concepto de “Pago de derechos por uso”.

“Fue un evento para nosotros de diplomacia cultural porque dio visibilidad a nuestro país como anfitrión cultural. Lo que se hizo fue bajo la norma y como tiene que ser, se llama, preciso, Pago de derechos por uso. ¿En qué marco? En el marco de esta actividad de visibilidad para México, de diplomacia cultural. Vinieron más de 200 representantes de todo el mundo y México tiene una visibilidad central ahorita en un evento como este”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la funcionaria fue cuestionada por el uso del recinto histórico para una cena de gala y festejo rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, el 10 de junio pasado.

“Es eso, se llama pago por uso de derechos, esa es la precisión. Ya lo habíamos comentado que era un millón 300 mil pesos. (Sobre la denuncia) ya lo hemos platicado, incluso el director del INAH, ya platicó con muchos de ellos, no procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio, en el marco de un evento cultural de diplomacia cultural en México como anfitrión del Mundial”, dijo la funcionaria.