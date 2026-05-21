Renueva Defensa estructura de altos mandos militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) efectuó cambios de diversos mandos territoriales, coordinaciones estatales y diversos organismos.

Indicó que estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

A partir del 1.º de mayo del presente año, fueron designados 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional (GN), para ocupar diversos cargos.

Entre ellos comandantes de las Zonas Militares: 9/a. Zona Militar, Culiacán, Sinaloa, 11/a. Zona Militar, Guadalupe, Zacatecas, 12/a. Zona Militar, San Luis Potosí, 15/a. Zona Militar, La Mojonera, Jalisco.

Así como la 28/a. Zona Militar, Ixcotel, Oaxaca, 31/a. Zona Militar Rancho Nuevo, Chiapas, entre otros.

En un comunicado la dependencia señaló que estas designaciones se apegan a los procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación del mando y dirección que contribuyen a mantener Fuerzas Armadas profesionales y capaces de responder con lealtad, disciplina y eficacia a las necesidades de la nación y al bienestar del pueblo de México.

Tren Maya de carga ya está facturando, asegura Defensa

En otro tema, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, destacó avances prioritarios en los proyectos ferroviarios del gobierno de México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional, el general Vallejo destacó el avance en el Tren Maya de carga con cuatro grandes complejos en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún.

Ya está facturando por conceptos de carga, dijo Vallejo al señalar el movimiento de insumos estratégicos. Además, refrendó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa participando en los proyectos ferroviarios en coordinación con las distintas dependencias.

Agradeció Vallejo a la gente su compresión por los trabajos realizados y que sigan apoyando para concretar las obras ferroviarias.