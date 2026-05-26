Renuncia a cargo en Morena Andy López

El secretario de Organización de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andy López Beltrán, presentó su renuncia a su actual encargo en el partido guinda para contender por una diputación federal en el estado de Tabasco.

Decisión

En una misiva dirigida a la dirigente Ariadna Montiel Reyes, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que esta decisión corresponde a su interés en contender por el cargo de diputado vía elección popular en el VI Distrito Electoral de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Entrega balance

Simultáneamente, presentó a Montiel Reyes un “balance de los logros y avances” a lo largo de un año y siete meses con relación a la Secretaría de Organización de Morena que encabezó.

Entre sus metas, destacó el incremento en el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y la credencialización de cerca de siete millones de personas.

Además, indicó que se conformaron Consejos Municipales en mil 952 municipios, equivalentes al 97.60 % de los municipios del país con régimen de partidos.

Sigue compromiso con la 4T

En su carta, reiteró que su militancia permanecerá intacta dentro del morenismo y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con los ideales de la 4T “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, añadió.

Andy López Beltrán expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor presidenta de México y el mundo” por conducir con firmeza y visión histórica la Cuarta Transformación.

“A todos los miembros de la estructura de nuestro partido: les agradezco infinitamente su apoyo y los invito a que sigamos construyendo juntos la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y razón de ser”, concluyó.