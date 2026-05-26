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NacionalNación

Renuncia a cargo en Morena Andy López

Mayo 26 del 2026
Andy López Beltrán expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Cortesía
Andy López Beltrán expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Cortesía

El secretario de Organización de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andy López Beltrán, presentó su renuncia a su actual encargo en el partido guinda para contender por una diputación federal en el estado de Tabasco.

Decisión

En una misiva dirigida a la dirigente Ariadna Montiel Reyes, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que esta decisión corresponde a su interés en contender por el cargo de diputado vía elección popular en el VI Distrito Electoral de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Entrega balance

Simultáneamente, presentó a Montiel Reyes un “balance de los logros y avances” a lo largo de un año y siete meses con relación a la Secretaría de Organización de Morena que encabezó.

Entre sus metas, destacó el incremento en el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y la credencialización de cerca de siete millones de personas.

Además, indicó que se conformaron Consejos Municipales en mil 952 municipios, equivalentes al 97.60 % de los municipios del país con régimen de partidos.

Sigue compromiso con la 4T

En su carta, reiteró que su militancia permanecerá intacta dentro del morenismo y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con los ideales de la 4T “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, añadió.

Andy López Beltrán expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor presidenta de México y el mundo” por conducir con firmeza y visión histórica la Cuarta Transformación.

“A todos los miembros de la estructura de nuestro partido: les agradezco infinitamente su apoyo y los invito a que sigamos construyendo juntos la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y razón de ser”, concluyó.

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