Renuncia al Verde Jasmine Bugarín y se afilia a Morena

La coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Nayarit, Jasmine Bugarín, anunció su renuncia a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse a la militancia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), antes de la precampaña que realice rumbo al proceso electoral 2026-2027, mediante el que buscará la gubernatura de esta entidad.

Bugarín aseveró que su participación en Morena no es reciente, sino resultado de una trayectoria de trabajo y coincidencias con sus principios.

Montiel expresa satisfacción

Por su parte, la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, expresó su satisfacción por la decisión de formalizar su militancia en el partido político guinda.

Por su parte, Jasmine Bugarín agradeció la apertura y el respaldo de Movimiento de Regeneración Nacional, al señalar que, desde diferentes espacios de participación, ha compartido y acompañado los objetivos de dicho movimiento.

“Yo agradezco porque en Morena siempre encontré este apoyo y respaldo de generar condiciones de piso parejo; yo en este proceso me ajusté a las reglas de Morena. Caminé de la mano de Morena y de la militancia de Morena y fue gracias al partido que, junto con los aliados, logramos hoy por hoy estar al frente de esta gran encomienda”, señaló.