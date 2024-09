Renuncia AMLO a militancia de Morena

En la conferencia de prensa la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de su renuncia a su militancia partidista.

En este mismo tema, compartió de su alegría por la renovación de los cuadros directivos del partido que él mismo fundó.

“Muy contento con eso (con la elección de dirigencia en Morena), renuncio a la militancia partidista. Pero muy contento con eso”, subrayó de nueva cuenta.

Cabe destacar que entre los relevos del Comité Ejecutivo Nacional del partido están la llegada como presidenta del mismo de la actual secretaria de Gobernación; de Carolina Rangel Gracida, como secretaria general; de Camila Martínez Gutiérrez, como secretaria de Comunicación; y del hijo del mandatario, Andrés López Beltrán, como secretario de Organización.

López Obrador se dijo además muy satisfecho, contento y alegre “porque el pueblo de México supo elegir a la nueva presidenta (de la República). Una mujer (Claudia Sheinbaum) excepcional, extraordinaria, inteligente; una mujer con experiencia, sensible, honesta, de buenos sentimientos, de buen corazón; es lo mejor que le pudo haber pasado al país en estos tiempos”.

De igual forma, agregó: “Lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena. Y los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el consejo y a los nuevos dirigentes de Morena”.

Se dijo muy contento por la elección de Luisa María Alcalde como próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, en la Secretaría de Organización, encargada de la integración de los comités de defensa para trabajo en territorio.

“Estoy muy contento con eso. Yo también ya renuncio a la militancia partidista, pero estoy muy contento”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Y a siete días de dejar la Presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó provocación de “los extremos del conservadurismo” y de la “supuesta izquierda radical”, luego de que le aventaron una botella con agua en Veracruz.

“Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no”.

Despide a su Gabinete con mariachis y tamales

Así también, se despidió de su Gabinete de Seguridad con un convivio con música de mariachis y tamales.

“Nos despedimos de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, desde luego vamos a estar trabajado hasta el último día”.

Señaló que tras revisar la situación de seguridad del país de las últimas 24 horas, hubo tamales, mariachis y “muchas fotos”.

Finalmente, el mandatario dijo que será la próxima semana, cuando deje la presidencia, la fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva dos casos por adeudos fiscales por 35 mil millones de pesos contra empresas de Ricardo Salinas Pliego.

“Ni me voy a enterar porque yo ya me jubilo y voy a pagar el radio, la televisión y el internet, y si acaso lo voy a prender cuando haya un partido de beisbol”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunesen Palacio Nacional.