Renuncia Dámaso Castro Saavedra a la vicefiscalía

El vicefiscal general del Estado, Dámaso Castro Saavedra, uno de los acusados por Estados Unidos, con vínculos con la delincuencia organizada, presentó su renuncia al cargo, al vencer la licencia de seis meses sin goce de sueldo que había solicitado para atender cualquier requerimiento que se le formulara.

La titular del Órgano Autónomo de Justicia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el funcionario, la semana pasada, al concluir el permiso que se le concedió para separarse del cargo en forma temporal, presentó formalmente su dimisión a la institución.

Señaló que Castro Saavedra formalizó voluntariamente su renuncia al cargo, el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se le venció el periodo de separación que se le otorgó sin goce de sueldo.