Renuncia director del SAT tras su viaje a Nueva York

Luego de las críticas por su asistencia a un partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, renunció a su cargo.

El ahora exfuncionario señaló que su decisión responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración estatal.

Contreras Mercader habría declarado que solicitó permiso para ausentarse dos días sin goce de sueldo y que había costeado los gastos del viaje y la compra de boletos para el partido, con recursos propios.

Decisión personal

En su posicionamiento, el exdirector del SATQ sostuvo que su asistencia al evento deportivo correspondió a una actividad realizada a título personal y fuera de sus funciones públicas.

El exfuncionario dijo que optó por separarse del cargo para evitar que la controversia continúe generando señalamientos que puedan afectar el trabajo de la administración estatal.

Ocurre que el asunto escaló, ya que la ciudadanía puso en duda que su nivel de ingresos —64 mil pesos en promedio— alcanzara para costear un boleto cuyo costo supera los 400 mil pesos.