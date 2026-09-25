Renuncia Gerardo Sánchez Zumaya a candidatura del PT

El empresario originario de la Huasteca Potosina, Gerardo Sánchez Zumaya, dio a conocer a través de un comunicado que renuncia a sus aspiraciones de buscar la candidatura a la gubernatura del estado en 2027 por el Partido del Trabajo (PT), señaló que evaluó las circunstancias y tomó la decisión personal de hacerse a un lado en esta contienda.

Aunque inicialmente Sánchez Zumaya buscaba obtener la candidatura al gobierno estatal por parte de Morena, en las últimas semanas solamente contaba con el apoyo del PT, instituto por el que se registró para ser coordinador estatal de la Defensa de la Transformación.

El ahora exaspirante señaló, “tras un periodo de profunda reflexión, he tomado la decisión de renunciar a mi precandidatura por el Partido del Trabajo al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención. Este es uno de esos momentos para mí”.

Hizo hincapié en que se trata de una decisión completamente personal que no ha sido sencilla, sobre todo por el afecto, confianza, generosidad y el respaldo que recibió a lo largo de todo el camino que recorrió por parte de miles de personas que creyeron en su proyecto.