El senador Israel Zamora Guzmán renunció a la bancada del PVEM al argumentar dicho “partido no ha coincidido con mi forma de trabajo y me ha tendido barreras que me impedirían seguir desempeñando el trabajo cercano a las personas que considero todos los políticos deberíamos estar realizando”.

Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, dio lectura al oficio con lo que el PVEM pasará de ocho a siete senadores.

Zamora, quien ganó el escaño bajo las siglas del PRD y renunció al partido para pasarse a las filas del PVEM, aspiraba a ser candidato a alcalde en Cuauhtémoc.

“Hoy he decidido renunciar al Partido Verde Ecologista de México por considerar que sus decisiones y actuar se alejan de los principios y motivos que inspiran la transformación que vive nuestro país.

“Por eso he presentado mi renuncia a la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Por dignidad, no puedo permanecer en un partido que no tenga como prioridad el beneficio de las personas que más lo necesitan, aunque eso implique mayor dificultad de trascender en el actual sistema político de nuestro país”, argumentó.