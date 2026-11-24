La coordinadora de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, Jasmín Bugarín, anunció que este lunes recibió el Certificado de Pérdida de Nacionalidad de Estados Unidos, emitido por el Departamento de Estado de ese país.

El documento, con fecha del 30 de octubre de 2026, acredita la pérdida definitiva de la ciudadanía estadounidense, como se comprometió a hacerlo una vez que fue nombrada coordinadora estatal de la 4T en su estado.

Bugarín señaló que con la renuncia a la dicha ciudadanía, que adquirió por nacimiento, pues es hija de migrantes mexicanos, “reafirma su identidad mexicana, su profundo arraigo con Nayarit y su compromiso de seguir trabajando por la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Mi identidad y mis raíces han estado y siempre estarán vinculadas a Nayarit y a México. Me siento profundamente orgullosa de mi historia, porque también es la historia de miles de familias nayaritas que tuvieron que salir de su tierra buscando mejores oportunidades, pero que nunca dejaron de llevar a México y a Nayarit en el corazón”, expresó.

Por qué tenía que renunciar

Bugarín nació en California, Estados Unidos, cuando sus padres, originarios de Nayarit, migraron para trabajar. Ella regresó a México desde pequeña y desarrolló su carrera política en la ciudad natal de su familia.

El problema surgió cuando Morena la designó como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, posición que la coloca como la futura candidata a la gubernatura en 2027.