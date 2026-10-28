Renuncia jueza que ordenó detención de exfiscal

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó al Senado sobre la renuncia de Mariana Vieyra Valdés como jueza federal, quien hace unos días ordenó la aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

En el oficio, el secretario ejecutivo del pleno del OAJ, César Mauricio López Ramírez, informó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, que ese órgano colegiado recibió la renuncia de Vieyra Valdés.

El documento, precisa que la jueza estaba adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Cabe destacar que la renuncia de la jueza, quien también absolvió al presunto secuestrador Israel Vallarta, líder de la banda de Los Zodiaco, después de casi dos décadas en prisión preventiva e intervino en investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, fue comunicada a la Cámara Alta para que se determine lo procedente conforme a la Constitución.