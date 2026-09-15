Renuncia obispo Vera al Centro Fray Juan de Larios

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, anunció su renuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, al referir en una carta publicada en redes sociales que no está de acuerdo en algunas decisiones que se han tomado.

En su comunicado, el obispo emérito informó que el pasado 5 de septiembre entregó a la dirección del Centro su renuncia como presidente e integrante del mismo.

“Respeto el trabajo y los alcances que se han logrado para las familias de desaparecidos a nivel nacional desde la convicción realizada en Saltillo, pero no puedo seguir siendo parte. Hago pública mi decisión para que haya transparencia en su quehacer”, escribió Vera López.

Comentó que en la carta entregada a la directora Ama García, le comunicó que su decisión de renunciar al Centro Fray Juan de Larios, debido a la “actitud que desde hace unos cinco años se ha tomado en el Consejo Directivo, que yo recuerde, de no convocarme más a las reuniones del Consejo, sin darme explicación alguna”.

En la carta también reclama que hace aproximadamente 10 años que no se le consulta, informa, invita, ni se le hace parte de los trabajos que el Centro realiza.

Asimismo, refirió que un par de días después de la carta recibió una llamada de la directora para que se “desdijera”, pero asegura que en “tono grosera y amenazante” le dijo que se irían sus integrantes. Sin embargo, aclaró que después de escuchar reflexiva su decisión, les dijo que continuaran su trabajo.

Raúl Vera López recordó que inició el trabajo en derechos humanos para que siguieran a costa suya o a nombre suyo, la búsqueda de la dignidad.

Al finalizar, sostuvo que su presencia o ausencia no alterará la lucha por la justicia en un centro que fundó.