Renuncia Rodrigo Reyes a Secretaría General

En la víspera del cierre de registros de la convocatoria interna de Morena para las coordinaciones municipales y distritales, Rodrigo Reyes Mugüerza oficializó el sábado su renuncia a la Secretaría General de Gobierno en Zacatecas, cargo en el que permaneció desde abril de 2023 y a quien se le conoció como la cara visible de la política interna y de contención de crisis en la administración del gobernador David Monreal Ávila.

A través de sus redes sociales, por medio de un video, Reyes Mugüerza precisó que la dimisión formal la entregó al gobernador desde el viernes y emitió un mensaje de agradecimiento por este encargo. Se prevé que este domingo anticipe de manera oficial sus aspiraciones para competir por la alcaldía de la capital, en un intento por arrebatar el gobierno municipal que actualmente encabeza el alcalde panista Miguel Varela.

Figura de confianza directa de Monreal

Cabe destacar que a Reyes Mugüerza se le identifica políticamente como una figura de confianza directa del diputado federal Ricardo Monreal Ávila, con quien colaboró como su coordinador de asesores en el Senado de la República, incluso, esa cercanía la confirmó con una fotografía publicada ayer en sus redes sociales, donde aparece con el legislador federal, a quien le agradece por ser su guía y consejero:

“Hace ocho años, el doctor Ricardo Monreal Ávila me brindó la oportunidad de colaborar a su lado como coordinador de asesores en el Senado de la República. Desde entonces, he tenido el privilegio de contar con sus consejos, su orientación y su experiencia, que valoro profundamente, especialmente en aquellos momentos en los que la vida nos coloca frente a grandes decisiones”, escribió el hoy exfuncionario estatal.

Rol principal

En su paso por el gabinete de David Monreal, Reyes Mugüerza asumió el rol principal de vocero de la política de seguridad y articulador del gobierno en momentos críticos de gobernabilidad, aunque su gestión en diversas ocasiones estuvo en el centro del huracán debido a los operativos y las represiones policiales registradas en movilizaciones sociales, principalmente, en una de las protestas feministas del 8M que generaron crispación y desacuerdos con diversos colectivos.