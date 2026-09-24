Reorganiza UNAM ingreso tras fallas en examen digital

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concentrará el diseño y la aplicación de sus exámenes de ingreso en la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares para fortalecer el control de los procesos, explicó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien afirmó que esta área asumirá las funciones de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y áreas que participaban por separado en la elaboración de las pruebas.

La reorganización fue publicada el 21 de septiembre en Gaceta UNAM y responde a las recomendaciones de la comisión de expertos que revisó el proceso de selección a licenciatura 2026-2027.

El acuerdo plantea definir responsabilidades y fortalecer la validación de los exámenes.

“Concentrar en una sola área los aspectos más importantes del proceso de ingreso, o sea, el diseño del examen y la aplicación del examen. La DGAE pasa sus funciones directamente a esta nueva coordinación”, señaló Lomelí en entrevista con medios.

Hasta ahora, las funciones relacionadas con el ingreso estaban distribuidas entre la DGAE y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (Ceide).

La nueva área dirigirá los procesos de bachillerato y licenciatura, desde las convocatorias y la recepción de documentos hasta la integración de los exámenes y la entrega de resultados, establece el acuerdo.

Al preguntarle si la reorganización busca evitar irregularidades como las registradas en el proceso de ingreso, el rector explicó que la concentración permitirá conectar las distintas etapas y tener mayor control.

Implementa Comité Técnico Asesor de Evaluación

A esa reorganización se suma el Comité Técnico Asesor de Evaluación, que deberá ser consultado antes de decisiones de alto impacto sobre el ingreso. Lo presidirá la persona titular de la Secretaría General y contará con ocho especialistas: cinco de la UNAM y tres externos.