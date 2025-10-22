Repara Pemex ducto tras derrame de hidrocarburo

Petróleos Mexicanos (Pemex) culpó a las lluvias del derrame de un ducto de hidrocarburos en Veracruz y dijo que ya se reparó, pero que siguen los trabajos de limpieza.

“Petróleos Mexicanos finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental”, dijo la petrolera en un comunicado.

El derrame de hidrocarburo fue denunciado en redes sociales desde el viernes pasado, afectando largas distancias del río Pantepec.

Equipos especializados realizan limpieza y remediación en los márgenes de dicho río para restablecer sus condiciones naturales, aseguró Pemex en su informe.

Marina y ASEA atienden derrame

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, agregó la empresa petrolera.

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas, añadió la empresa.