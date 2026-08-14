Repatrian a 36 mexicanos afectados por sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la madrugada de este miércoles, el Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en Colombia durante el sismo de 7.4 que afectó a dicho país.

Por medio de un comunicado conjunto, la SRE y la Defensa detallaron que los mexicanos llegaron del aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, donde arribó una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), utilizado para transportar ayuda humanitaria, para traerlos de vuelta a territorio mexicano luego de que se encontraran en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones del sismo del pasado 10 de agosto.

La SRE agregó que todas las personas se encuentran a salvo y en buen estado de salud.

La dependencia informó que mantiene acciones de asistencia consular para facilitar la salida de otros mexicanos en Colombia.