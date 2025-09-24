Repatrian cuerpos de músicos B-KING y Regio Clown

La madrugada de este martes, los cuerpos de Bayron Sánchez, conocido como B-KING y su amigo conocido en el género urbano como Jorge Herrera, DJ Regio Clown, fueron llevados desde el municipio en el que fueron encontrados sin vida en el Estado de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias a la ayuda consular de su país y de las autoridades mexicanas, se agilizaron los trámites y fueron repatriados de manera inmediata.

Los familiares de las víctimas pidieron respeto para ellos y dijeron “desconocer” más detalles de las pesquisas. En este sentido, los avances en las investigaciones detallan que los músicos colombianos fueron asesinados en un lugar en los alrededores de Iztapalapa y luego, sus cuerpos abandonados donde los encontraron.

Según los mensajes rastreados en el celular de Bayron Sánchez, el día que desaparecieron se quedaron de ver con una persona que los quería conocer para “hacer negocio”; este número y la persona con la que se iban a reunir, ya están identificados.

Fiscalía capitalina colabora para esclarecer asesinato

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que hay coordinación con la instancia del Estado de México para apoyar sobre el esclarecimiento del asesinato de los músicos colombianos, además de que videos indican que tomaron vehículos donde partieron de Polanco con dirección a la entidad mexiquense.