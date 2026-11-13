Repelen Ejército y GN agresión armada de grupo criminal

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fuerza de Seguridad Pública de Guanajuato, repelieron una agresión armada por parte de miembros de la organización delictiva Cártel Santa Rosa de Lima, logrando la detención de seis personas y armamento en la comunidad La Trinidad de Temascatío, municipio de Irapuato.

Durante la presente administración los elementos han logrado la detención de 58 mil 484 personas y el aseguramiento de 28 mil 940 armas de fuego, cinco millones 149 mil 372 cartuchos y 126 mil 348 cargadores, lo que debilita significativa a las estructuras criminales.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Los uniformados aseguraron cinco armas largas, un arma corta, seis cargadores, 155 cartuchos, dos vehículos, dos motocicletas y equipo táctico.