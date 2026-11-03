Replican diputados de Morena el plan Monex

A dos meses de que arranquen las precampañas para las elecciones de 2027, diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos en cada una de ellos.

El gasto por ese beneficio, que no está considerado en las prerrogativas que corresponden a los legisladores, asciende a 50 mil pesos por cada uno de los 254 diputados federales del partido guinda, es decir, 63 millones 500 mil pesos.

Las tarjetas de la marca Broxel, que fueron entregadas por la coordinación administrativa del grupo parlamentario de Morena, a cargo de Faruk Miguel Take Roaro, son de la modalidad “Tengo Negocios”, un monedero electrónico diseñado para la gestión de viáticos y gastos empresariales cuyas características principales permiten deducciones de hasta 100 %, no tienen fecha de vencimiento, permiten retiros de efectivo en cualquier cajero automático y es aceptada de manera internacional.

Para los expertos en temas de transparencia, el caso se asemeja en el modus operandi al escándalo político y electoral en México destapado en junio de 2012, unos días antes de las elecciones presidenciales, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) y su candidato Enrique Peña Nieto dieron tarjetas de prepago emitidas por el Banco Monex a operadores políticos para que estos, a su vez, dispersaran los recursos a coordinadores, delegados distritales y enlaces para coaccionar y comprar el voto.

Desde el pasado mes de abril, El Universal documentó una entrega de monederos electrónicos y desde entonces diputados federales, que pidieron ocultar su identidad, han reconocido que “cada dos o tres meses nos convocan para la entrega de tarjetas, que podemos gastar en lo que queramos porque no nos exigen comprobar ese gasto”.

Para los expertos en materia de transparencia, la entrega de las tarjetas Broxel replica el patrón del denominado Monexgate.