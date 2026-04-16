Reporta baja de 35 % en muertes por sobredosis

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó que para finales de 2025, en el primer año de la administración de Donald Trump, las muertes por sobredosis en su país disminuyeron 35 %, en comparación con el pico registrado en 2023.

Esto, dijo el embajador, de acuerdo con datos preliminares de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida”, escribió el diplomático estadounidense en sus redes.

La embajada de Estados Unidos compartió que en la protección de la frontera con nuestro país, se han reducido en 95 % los encuentros con personas migrantes en situación irregular.

Indicó que van 4.6 mil millones de dólares en financiamiento para construir “un muro inteligente e impenetrable” y 19 mil 500 agentes de CBP desplegados.