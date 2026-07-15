Reporta Harfuch 2 mil 627 laboratorios desmantelados

Desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, el Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas; se han asegurado 498.98 toneladas de drogas, incluyendo 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo; también se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego y se han detenido a 59 mil 582 personas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que derivado a la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada desde el 6 de julio de 2026, se han detenido mil 674 extorsionadores. Por otro lado, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, indicó que participaron más de 124 mil elementos de las instituciones de seguridad, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional (GN), así como de autoridades locales.

“Brindaron seguridad, orientación y atención a millones de asistentes en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, festivales para aficionados y espacios públicos. El despliegue operativo permitió que las actividades del torneo se desarrollaran con orden, coordinación y capacidad de respuesta mediante la realización de más de 280 operaciones en estadios y Fanfest de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León”, explicó.

Acciones del Gabinete de Seguridad en México

Por otro lado, informó que en seis operaciones realizadas en Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán, personal de la Secretaría de Marina aseguró más de 5 toneladas de cocaína. En estas acciones fueron detenidas 24 personas, se aseguraron embarcaciones, motores, radiobalizas y equipos de comunicación satelital utilizados para el traslado de droga.

“En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles”, indicó el secretario de Seguridad.

García Harfuch también resaltó que de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 %. En ese sentido, informó sobre detenciones relevantes de generadores de violencia, aseguramiento de drogas y armas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Semar, la SSPC, FGR, GN y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Jóvenes desaparecidos se encuentran bien

García Harfuch, informó que los seis estudiantes de secundaria y preparatoria desaparecidos tras salir de una ceremonia de graduación en Jalisco se encuentran bien y el caso se encuentra en investigación por posible reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.

“Hay una investigación en curso, ahí pediríamos evidentemente un poco de sigilo, tenemos una buena investigación sobre el reclutamiento que también vamos a presentar aquí. Aquí mismo se ha presentado, hemos tenido varias detenciones, incluyendo la más importante que fue una operación del Ejército donde se detuvo al Comandante Lastra, que era el principal reclutador del Cártel Jalisco”, explicó.

Caso del “Mayo” Zambada

Ante el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, García Harfuch, indicó que la FGR va a dar toda la información sobre el piloto Mauro Alberto Núñez, “El Jando”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, García Harfuch recalcó que ese caso lo tiene la FGR a cargo de Ernestina Godoy.

“Y es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso y ellos van a dar la información pertinente”, comentó.

Al mencionar que ayer tuvo una reunión con la FGR, el titular de la SSPC apuntó que “tienen mucha información” sobre el caso que se dará a c onocer “de manera transparente como siempre se ha hecho”.

No habrá impunidad: SSPC

Tras el asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, Harfuch, informó que se han detenido a ocho personas y la investigación continuará hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Durante la conferencia, el funcionario agradeció la coordinación con el gobierno de Veracruz y su mandataria estatal, Rocío Nahle García. Indicó que instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.