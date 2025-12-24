Reporta Morelos 22 casos confirmados de sarampión

La Secretaría de Salud informó que a la semana epidemiológica 50 la entidad registra 22 casos confirmados de sarampión, en los municipios de Jonacatepec, Totolapan, Ayala, Axochiapan, Cuautla y Tlaquiltenango.

El caso número 20 corresponde a una mujer de 41 años, sin antecedente de vacunación, con residencia previa en Tijuana y posterior en Tlaquiltenango. El caso 21, de igual manera, es una femenina de 15 años, habitante de Cuautla, también sin antecedente de vacunación; mientras que, el caso 22 corresponde a un infante de un año de edad, sin antecedente de vacunación, residente del mismo municipio.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud fortaleció las acciones de vigilancia epidemiológica, medidas de cerco sanitaria y jornadas intensivas de vacunación en las demarcaciones donde se confirmaron casos.