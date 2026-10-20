﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Reporta Pemex incendio en plataforma no tripulada

Octubre 20 del 2026
Reporta Pemex incendio en plataforma no tripulada

Ayer 19 de octubre se registró un incendio en la plataforma Abkatún H de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche.

Por medio de redes sociales, circulan videos del incendió donde se puede observar el fuego de gran altura.

Por su parte, Pemex dio a conocer que se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia”, informó la empresa.

Asimismo, aseguró: “No se reportan lesionados […] El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (Grame) permanece en sesión hasta concluir la emergencia”.

﻿