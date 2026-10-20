Reporta Pemex incendio en plataforma no tripulada

Ayer 19 de octubre se registró un incendio en la plataforma Abkatún H de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche.

Por medio de redes sociales, circulan videos del incendió donde se puede observar el fuego de gran altura.

Por su parte, Pemex dio a conocer que se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia”, informó la empresa.

Asimismo, aseguró: “No se reportan lesionados […] El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (Grame) permanece en sesión hasta concluir la emergencia”.