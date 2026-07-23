Reporta Segob avances en Sí al Desarme, Sí a la Paz

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó el avance de las Jornadas por la Paz en el Estado de México con distintas acciones para la atención de infancias y juventudes.

Aseguró que el Estado de México es la entidad que más ha participado en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Expuso la secretaria de Gobernación que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la iglesia católica, el gobierno del estado y los gobiernos municipales se llevó a cabo este programa en 54 municipios de la entidad.

Del 1 de octubre de 20240 al 30 de junio pasado, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 2 mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo: “Es el estado que más ha participado, sus habitantes”.

Resaltó Rodríguez distintas actividades sociales, culturales y deportivas como las visitas casa por casa para la atención de las y los jóvenes.