Reporta SSPC 4 mil 400 detenidos en Guanajuato

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1º de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, en Guanajuato se han detenido a cuatro mil 400 personas infractoras de la ley y se aseguraron más de cinco toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo.

Durante la conferencia matutina del viernes 20 de febrero realizada en Irapuato, Guanajuato, el funcionario dio a conocer que en el mismo periodo, se aseguraron más de seis mil 400 armas de fuego. Señaló que el Ejército y la Secretaría de Marina desmantelaron un laboratorio para la producción de metanfetaminas en el estado.

“Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero se realizó un de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del estado de Guanajuato”, aseguró.

Indicó que se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células generadoras de violencia en la entidad.

Reporta disminución de homicidios dolosos

Destacó que en el mes de marzo de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la SSPC, detuvieron a nueve integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, homicidios y ataques armados a la autoridad en dicho estado. Entre los detenidos destacan: José Francisco N, alias “Alfa 1”, líder de una célula delictiva responsable del ataque a un bar en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades. Además de Sandra “N”, alias “La Patrona”, quien era enlace operativo vinculada con la compra y venta de droga.

“Es muy notorio que con la detención de estos sujetos, en estas operaciones que se hicieron en tres estados, desde esa fecha se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65 % con respecto a febrero del 2025”, afirmó García Harfuch.

SSPC descarta que madre de Savannah Guthrie esté en México

Así también, García Harfuch dijo que no hay indicios de que la señora Nancy Guthrie, madre de la presentadora de noticias estadounidense Savannah Guthrie, esté en México.

El secretario de Seguridad indicó que “es negativo”, tras circular en medios que había una línea de investigación que apuntaba a Sonora.

Habla sobre sanciones de EE. UU. a resort de Puerto Vallarta

En otro tema, Harfuch detalló que luego de que Estados Unidos anunciara sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta, por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que “hay una investigación en proceso”.

Destacó que hay coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sobre el caso en Puerto Vallarta.