Reporta SSPC más de 28 mil armas aseguradas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las fuerzas federales han intensificado sus operaciones en Sinaloa, donde en las últimas semanas se lograron detenciones de integrantes de grupos criminales, así como el aseguramiento de armamento de alto poder, vehículos y equipo táctico.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes, el funcionario subrayó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2026 se han decomisado 28 mil armas de fuego en todo el país, además de 391 toneladas de droga y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo.

Además, aseguró que no se detectó alguna conducta ilícita del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

“¿No hay ninguna investigación?”, se le preguntó.

“Por parte de nosotros, no”, respondió Omar García Harfuch.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco indicó que la embajada de Estados Unidos en México, a cargo del embajador Ronald Johnson, no ha presentado pruebas. En otro tema, García Harfuch, informó que José Antonio Cortés Huerta, “El Titán”, detenido el lunes en Nuevo León, es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva y vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Reportan 96 personas desplazadas en Chilapa

Y ante la crisis de violencia por la delincuencia en Chilapa, Guerrero, el titular de la SSPC, reportó el desplazamiento de 96 personas, así como tres personas heridas.