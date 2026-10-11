Reportan 12 muertos en aeropuerto de Riad

La Autoridad de aviación civil saudita informó que 12 muertos y 309 heridos dejó el sábado un ataque atribuido a los combatientes hutíes proiraníes contra el aeropuerto internacional de Riad, que suspendió sus operaciones.

Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos, precisó la autoridad en un comunicado. “El ataque también causó 309 heridos”, algunos de los cuales sufren “lesiones graves”, agregó, al tiempo que dio parte de “daños materiales”.

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita informó que aún estaba evaluando los daños en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital, y anunció la suspensión temporal de las operaciones en dichas instalaciones.

Los reiterados y mortíferos ataques hutíes contra el aeropuerto esta semana han golpeado el núcleo de las ambiciones del príncipe heredero Mohammed bin Salman de convertir la ciudad en un centro mundial de viajes y negocios, amenazando con perturbar importantes eventos internacionales previstos para las próximas semanas.

“Estaba en la puerta 403” de la terminal nacional. “Vi cómo alcanzaban la 401, vi heridos delante de mis ojos. Todo el mundo corría”, declaró uno de los testigos.